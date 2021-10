Un anno fa Koffi Djidji era stato scartato da Marco Giampaolo e il Torino lo aveva ceduto in prestito al Crotone. Il difensore è poi rientrato alla base la scorsa estate ed è diventato, un po' a sorpresa, un titolatissimo della squadra di Ivan Juric e ora la società granata sta pensando anche a rinnovargli il contratto.



L'attuale contratto di Djidji ha come data di scadenza quella del 30 giugno 2023: non c'è fretta per il prolungamento ma il Torino sta ora valutando l'ipotesi di un prolungamento.