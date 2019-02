Da circa una settimana ​Wilfried Stephane Singo ha iniziato ad allenarsi agli ordini di Walter Mazzarri. Il difensore classe 2000 è stato acquistato dal Torino lo scorso 31 gennaio, nell'ultimo giorno disponibile nel mercato di riparazione.



Singo ha ora circa tre mesi di tempo per ambientarsi e cercare di convincere Mazzarri a tenerlo in vista della prossima stagione. Se non ci dovesse riuscire la prossima estate verrà ceduto in prestito ad una squadra che possa farlo giocare con maggiore continuit-ìà.