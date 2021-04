Wilfried Singo è stato costretto a saltare le ultime due partite del Torino, quelle contro Juventus e Udinese, a causa di un infortunio: il terzino ivoriano spera però di poter tornare a disposizione di Davide Nicola per la gara di domenica contro la Roma.



Singo ha una sorta di conto aperto con la società giallorossa: all'andata fu ingiustamente espulso dopo pochi minuti per somma di ammonizioni, ora vorrebbe avere la possibilità di riscattarsi nella partita di ritorno. Anche per questo vorrebbe esserci domenica.