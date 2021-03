Contro la Sampdoria nella formazione del Torino potrebbe rivedersi Wilfred Singo. Il terzino ivoriano, dopo essere guarito dal Covid, contro il Sassuolo ha assistito alla partita dalla panchina ma domenica, contro la Sampdoria, potrebbe tornare in campo.



Singo è infatti il favorito per il ruolo di esterno destro nel 3-5-2, anche se qualche chance al momento ce l'ha anche Mergim Vojvoda, che è entrato bene in campo nel match contro il Sassuolo.