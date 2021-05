La presenza in campo di Salvatore Sirigu nella partita di domani sera tra il Torino e il Milan non è sicura. E non certo per scelta tecnica: nel match contro il Verona il portiere granata ha subito una contusione al ginocchio. Ha comunque portato a termine l'incontro ma è poi uscito dal campo un po' claudicante.



Le condizioni di Sirigu saranno valutate fino all'ultimo momento ma lo staff medico del Torino farà di tutto per recuperare il portiere, anche perché non sarà disponibile nemmeno il vice Vanja Milinkovic-Savic.