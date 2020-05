I dirigenti del Milan e Mino Raiola presto si incontreranno per discutere del rinnovo di Gigio Donnarumma, in scadenza nel 2021. L'incontro, come riporta Tuttosport, sarà seguito con molta attenzione anche dal Torino perché dal fatto che venga trovato o meno l'accordo per il prolungamento del contratto del portiere dipenderà il futuro di Salvatore Sirigu.



L'estremo difensore granata è uno dei giocatori che il Milan sta seguendo per l'eventuale sostituzione di Donnarumma: in caso di permanenza del portiere classe '99 a Milan aumenterebbero anche le possibilità di permanenza in granata di Sirigu.