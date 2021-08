Nel corso della conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo giocatore del Genoa, solleticato da un giornalista Salvatore Sirigu ha parlato anche del possibile addio al Torino di Andrea Belotti: “Con lui ho parlato diverse volte - ha rivelato il portiere sardo - ma non posso permettermi di dargli consigli sul rimanere o sull’andare via. Gli ho sempre consigliato di essere felice e di non prendersi troppe responsabilità sulle spalle. Lui è un ragazzo molto buono e questo gli ha creato dei problemi proprio come è capitato a me. Ma deve fare ciò che si sente. Se vuole restare al Torino deve restare. Tutto sanno cosa ha dato a questa squadra e credo che non debba niente a nessuno”.