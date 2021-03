Salvatore Sirigu, portiere del Torino, parla a Torino Channel dopo il ko casalingo contro l’Inter: “Abbiamo fatto una grande partita. Sapevo che la squadra avrebbe risposto in questa maniera, ci sentivamo sicuri. Abbiamo preso l’ennesimo rigore, così non è mai facile. Siamo riusciti a pareggiare, proponendo e difendendoci con ordine. Poi abbiamo preso il secondo gol su una bella palla di Sanchez e un grande movimento da parte di Lautaro. Però ora non abbiamo tempo di pensare alla sconfitta, giochiamo mercoledì”.