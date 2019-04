In un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, il portiere del Torino, Salvatore Sirigu, ha parlato del suo futuro.



"Torino è una stazione importante: quando il presidente mi ha chiamato ho detto di sì per riportare in alto la squadra e me stesso. Futuro? Non posso saperlo. Il calcio ha determinate esigenze: dovesse arrivare un’offerta ci siederemo e valuteremo insieme i pro e i contro" ha dichiarato l'estremo difensore granata.



Sirigu ha poi parlato della stagione del Torino: "​Con il Bologna è stato quasi naturale perdere, dopo il filotto di buoni risultati, ma non è stata una disfatta. La partita da Toro? Quella in casa con la Fiorentina: abbiamo subito presto lo svantaggio ma non ci siamo disuniti. E l'abbiamo recuperata. Noi conosciamo la nostra forza e i nostri limiti: dobbiamo essere contenti di giocare una sfida come questa".