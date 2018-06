Il Torino e Salvatore Sirigu sono sempre più vicini al rinnovo del contratto: i dirigenti granata, infatti, hanno trovato l'accordo con il procuratore del portiere per il prolungamento del contratto fino al 2021.



Sirigu attualmente percepisce uno stipendio di 1.5 milioni di euro all'anno e ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2019. Dopo l'ottima stagione disputata, la prima in Italia dopo le esperienze degli ultimi in Francia con il Paris Saint Germain e il Spagna con il Siviglia e l'Osasuna, Sirigu ha attirato su di sé l'attenzione di squadre come il Napoli ma alla fine la sua esperienza con il Torino dovrebbe continuare.