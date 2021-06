Salvatore Sirigu è uno dei giocatori che lascerà il Torino nel corso dell'estate. Sono diverse le squadre interessate al portiere ma, se dipendesse esclusivamente dall'estremo difensore, il suo trasferimento avverrebbe in tempi breve: Sirigu, infatti, ha in mente una squadra a cui non direbbe di no.



Quale? Il Cagliari. Il portiere sardo tornerebbe volentieri nella propria isola per difendere la porta della formazione rossoblù. Se Alessio Cragno dovesse essere ceduto, la pista Sirigu potrebbe diventare molto calda.