Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore interesse in vista della prossima stagione c'è il centravanti Riccardo Scamacca. Classe 1999, in questa stagione è riuscito, prima della pausa forzata del campionato, a ritagliarsi uno spazio importante in serie B con la maglia dell'Ascoli.



Il cartellino dell'attaccante è però di proprietà del Sassuolo e le richieste economiche del club neroverde sono ritenute troppo alte dal presidente granata Urbano Cairo. Se non si abbasseranno Scamacca resterà solamente un sogno.