Il presidente del Torino Urbano Cairo e il tecnico Walter Mazzarri da diverse settimane sono al centro di una contestazione da parte della tifoseria granata. Al termine dell'ultima partita di campionato, quella persa in casa per 2-1 contro la Spal, la contestazione ha toccato anche i calciatori granata, usciti dal campo tra i fischi dei tifosi.



L'unico che ha ricevuto applausi è stato Andrea Belotti che, mentre da solo si apprestava a salutare i tifosi presenti in Curva Primavera e nei Distinti, ha incassato convinti applausi. Un riconoscimento importante per l'impegno che mette in campo in ogni partita.