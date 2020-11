La scorsa estate l'asse di mercato tra il Torino e la Sampdoria è stato molto caldo: da Genova sono arrivati sotto la Mole prima Karol Linetty, poi Nicola Murru e Federico Bonazzoli.



Dei tre ex blucerchiati ce n'è solamente uno che giocherà titolare lunedì in Torino-Sampdoria: Karol Linetty. Nicola Murru e Federico Bonazzoli, che in settimana contro la Virtus Entella in Coppa Italia ha realizzato il suo primo gol in granata, partiranno invece dalla panchina. D'altronde fino a questo momento Murru e Bonazzoli non hanno mai veramente convinto.