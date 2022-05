Josip Brekalo andrà certamente via, Marko Pjaca non verrà riscattato, per Dennis Praet si sta cercando l'accordo in Leicester, Simone Edera e Magnus Warming non rientrano invece nel progetto di Ivan Juric. L'unico trequartista del Torino al momento sicuro di restare è Demba Seck.



L'attaccante senegalese ha da poco potuto festeggiare la prima convocazione in Nazionale, arrivata dopo un finale di stagione positivo dove ha saputo sfruttare le occasioni che Juric gli ha concesso guadagnandosi anche la conferma.