Tra i giocatori che certamente lasceranno il Torino in questa sessione di mercato c'è Lucas Boyé. L'attaccante, rientrato dal prestito all'AEK Atene, non rientra più nei piani della società granata ed è ora alla ricerca di una nuova squadra.



Per Boyé, a inizio estate, aveva svolto qualche sondaggio l'Estudiantes ma la società argentina non ha poi proseguito la trattativa. Negli ultimi giorni al Torino sono arrivate richieste di informazioni da parte del Middlesbrough e dall'AEK Atene, che rivorrebbe in prestito il giocatore. L'intenzione del presidente Urbano Cairo è però quella di vedere a titolo definitivo l'attaccante.