Il Brescia sogna un grande colpo a centrocampo e per questo motivo ha sondato il terreno con il Torino per Daniele Baselli. Il centrocampista non è considerato incedibile dalla società granata e il presidente Urbano Cairo è disposto ad ascoltare eventuali offerte.



Resta da capire se Baselli accetterà di scendere di categoria per vestire la maglia delle Rondinelle.