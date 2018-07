C'è anche il nome di Boli Bolingoli-Mbombo nel taccuino del direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi come possibile rinforzo per la fascia sinistra. Il terzino belga è di proprietà del Rapid Vienna e, secondo quanto riportato da Toro.it, per il momento la società granata ha ora fatto solamente un sondaggio.



La volontà del Torino sarebbe quelle di prendere Bolingoli-Mbombo con la formula del prestito con diritto di riscatto, il Rapid Vienna non sembra però intenzionato ad accontentare le richieste dei granata e, per questo motivo, la trattativa sembra destinata a tramontare in fretta.