Nel mirino del Torino c'è un fresco vincitore del Mondiale in Qatar: si tratta di Exequiel Palacios, centrocampista argentino di proprietà del Bayer Leverkusen e protagonista nell'ultima Coppa del Mondo.



Il Torino lo ha individuato come possibile rinforzo per la prossima stagione (non può arrivare a gennaio perché Davide Vagnati ha già iniziato a muoversi per battere la concorrenza.