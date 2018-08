Un attaccante si appresta a lasciare il Torino: non si tratta però né di Iago Falque, né di M'Baye Niang, ma parliamo di Karlo Butic, nella scorsa stagione bomber della Primavera con ben trenta gol segnati (tra campionato, Coppa Italia e Torneo di Viareggio) e ora pronto al salto nel calcio professionistico.



La Ternana, squadra che milita nel campionato di serie C, ha battuto la concorrenza del Catanzaro ed è pronta a chiudere la trattativa con il Torino per il centravanti croato. Butic si trasferirà nel club umbro con la formula del prestito.