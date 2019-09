Contro il Parma Nicolas Nkoulou sembrava destinato ad un'altra panchina, dopo quella contro il Milan di giovedì. Il centrale camerunese, invece, potrebbe essere schierato nella formazione titolare del Torino da Walter Mazzarri.



"Si è messo in pari dopo che è partito da zero. Nel frattempo i cinque nel suo ruolo hanno avuto la possibilità di giocare. Ora sono libero per fare qualunque scelta, ora dipenderà da me. Devo decidere e prendere in considerazione tutto. Ma ora è alla pari” ha spiegato Mazzarri nella conferenza stampa della vigilia. Nel caso dovesse invece ancora accomodarsi in panchina sarà Koffi Djidji a giocare al suo posto.