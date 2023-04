Il Torino può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Samuele Ricci: gli esami effettuati dal centrocampista, che contro la Salernitana era stato costretto a lasciare il campo per via di un problema al polpaccio, hanno escluso lesioni.



I tempi di recupero non saranno quindi particolarmente lunghi e Ricci spera di poter essere tra i convocati già per la partita di sabato in casa della Lazio. Se non dovesse farcela a scendere in campo, l'alternativa sarebbe Karol Linetty.