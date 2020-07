Tra i giocatori che Davide Vagnati spera di portare al Torino dalla sua ex società, la Spal, ci sono gli esterni Mohamed Fares e Gabriel Strefezza. Prima della partita di domenica tra la squadra biancazzurra e quella granata è previsto un summit di mercato tra i dirigenti dei due club per proseguire la trattative dopo che i primi contatti sono stati presi negli scorsi giorni.



I buoni rapporti tra Vagnati e la Spal, nonostante l'addio degli scorsi mesi, possono essere una carta importante per il Torino.