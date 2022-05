Ancora de decidere il futuro di Andrea Belotti, il cui contratto con il Torino è in scadenza ma ancora non ha trovato l'accordo con nessun altro club. Come racconta Tuttosport, il Gallo ci sta pensando e non esclude la possibilità di rimanere nel club granata. Intanto, diverse squadre tra cui Fiorentina, Roma e Napoli osservano la situazione del centravanti.