Gli occhi del Torino sulla Roma. Per la difesa, scrive oggi Tuttosport, il sogno è Juan Jesus, che con Walter Mazzarri può giocare anche nella retroguardia a tre come interno sinistro. Non solo: potrebbe andare in scena un clamoroso ritorno di Bruno Peres che la Roma può cedere ma che il Toro vuole solo 'in prezzo di saldo'. Il terzo nome è quello dell'attaccante Gregoire Defrel.