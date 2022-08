Sta per sfumare un obiettivo del Torino per quanto riguarda il reparto arretrato: Wout Faes è infatti a un passo dal trasferimento al Leicester. La società granata aveva avviato i contatti con il Reims prima di ingaggiare Perr Schuurs.



Il Torino ha poi proseguito a mantenere vivi i contatti per il centrale belga, considerando anche che Armando Izzo è pronto alla partenza: le richieste del Reims sono però sempre state ritenute troppo alte e la trattativa è tramontata.