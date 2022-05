Ripresa degli allenamenti oggi in casa Torino al Filadelfia in vista della prossima gara di campionato in calendario sabato pomeriggio in casa contro il Napoli. Programma differenziato per Bremer, Pjaca e Warming.



Gli accertamenti strumentali eseguiti su Sanabria, indisponibile nella partita con l'Empoli per un problema muscolare, hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l'evoluzione clinica dell’infortunio.



Domani, mercoledì 4 maggio, è prevista una seduta a porte aperte allo stadio Filadelfia con inizio alle ore 12.30.