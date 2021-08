Il Torino prova a regalare a Juric il mediano Amrabat della Fiorentina. Prima però i granata devono sfoltire la rosa: in uscita Baselli (chiamato da Inzaghi al Brescia), Segre (in prestito al Perugia) e Rincon. Quest'ultimo interessa alla Sampdoria, che ha perso il portoghese Florentino, passato dal Benfica al Getafe. I blucerchiati trattano i prestiti di Castillejo (Milan) e Petagna (Napoli): le piste alternative per l'attacco portano al ritorno di Keita dal Monaco o a Lapadula (Benevento), cercato anche da Udinese e Cagliari, visto che il Sassuolo non molla Scamacca. Intanto la Samp è pronta ad accogliere il giovane talento olandese Ihattaren in prestito dalla Juventus, da dove può arrivare anche il difensore Dragusin.