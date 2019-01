Gleison Bremer fino a questo punto della stagione al Torino non ha trovato molto spazio, il difensore brasiliano ha però diversi estimatori all'estero: in Turchia piace al Besiktas e, come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, in Spagna è finito nel mirino del Celta Vigo.



Il numero 36 granata potrebbe lasciare la formazione piemontese in questa sessione di mercato per concludere la stagione in una squadra che gli possa permettere di giocare con maggiore continuità. La formula della sua eventuale cessione sarebbe quella del prestito.