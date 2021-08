Il Torino cerca un difensore centrale sul mercato: chiesto Pape Abou Cissé in prestito con diritto di riscatto all'Olympiacos, i dirigenti granata trattano pure David Zima con lo Slavia Praga e Becao con l'Udinese.



In uscita Iago Falque e l'Aek Atene provano ad accelerare: non c'è ancora l’accordo sull’ingaggio, ma le parti stanno lavorando a un biennale. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Genoa conferma l'interesse per Rincon e lancia l'ipotesi di uno scambio con Sturaro: per il Toro non è percorribile.