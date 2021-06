Mohamed Fares è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo per rinforzare la fascia sinistra. Il direttore tecnico Davide Vagnati lo aveva portato alla Spal dal Verona e proprio nella squadra di Ferrara il laterale algerino aveva vissuto le sue stagioni migliori.



Ora il nome di Fares è di nuovo nel taccuino di Vagnati ma per lasciarlo partire la Lazio chiede 8 milioni di euro, la stessa cifra spesa per acquistarlo un anno fa dalla Spal. Il Torino sta prendendo tempo.