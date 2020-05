Tra gli allenatori in lizza per guidare il Torino nella prossima stagione c'è anche Marco Giampaolo. Il tecnico nativo di Bellinzona è ancora sotto contratto con il Milan ma la società rossonera non avrebbe problemi a liberarlo nel caso in cui i granata dovessero puntare su di lui.



Se realmente la scelta di Urbano Cairo per il nuovo allenatore dovesse ricadere su Giampaolo, il patron granata permetterebbe alla società rossonera di risparmiare 2 milioni di euro: ovvero l'ingaggio che l'allenatore attualmente percepisce al Milan.