Diego Laxalt è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di mercato: l'esterno uruguaiano non rientra nei piani di Giampaolo e i suoi agenti sono già al lavoro per cercargli una nuova sistemazione. Tra le squadre interessate al numero 93 rossonero c'è anche il Torino ma, per il momento, il presidente Urbano Cairo non ha ancora formulato un'offerta.



I 15 milioni richiesti dal Milan per Laxalt sono ritenuti eccessivi dal patron granata che, consapevole del fatto che l'intenzione della società rossonera è quella di vendere il giocatore per fare cassa, sta ora prendendo tempo nella speranza di riuscire a strappare un accordo a cifre più basse quando la sessione di mercato volgerà al termine.