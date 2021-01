Il Torino è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e tra i giocatori su cui ha posato i propri occhi il dt Davide Vagnati c'è anche Rolando Mandragora. Il calciatore napoletano è al momento in prestito all'Udinese (dove però non sta trovando molto spazio) ma il suo cartellino è di proprietà della Juventus.



Per convincere la società bianconera a cedere il giocatore, il Torino proverà ad imbastire un'offerta per Mandragora basata su un prestito con diritto di riscatto in favore del club granata: resta però da concordare la cifra per l'eventuale riscatto. Nel frattempo il dt Davide Vagnati ha iniziato a parlare con gli agenti del calciatore.