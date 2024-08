Torino su Van Den Bosch: il punto sulla trattativa

Getty Images

Fra i giocatori che ilsta seguendo con maggiore interesse per rinforzare la propria difesa c'èdifensore belga classe 2003 di proprietàche, nella scorsa stagione, è stato eletto come miglior giocatore del proprio club.L'Anversa valuta il proprio difensore centrale 6 milioni di euro e il Torino sta cercando di trovare l'accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ma resta al momento da trovare anche l'intesa anche con lo stesso Van Den Bosch, che grazie alle sue buone prestazioni in Belgio ha attirato a sé l'interesse di altre squadre.

Dopo le partenze di, al Torino servono due acquisti per rinforzare il pacchetto arretrato: un difensore di piede destro (come lo è appunto Van Den Bosch) e uno di piede sinistro, che possa prendere il posto che era di Ricardo Rodriguez.