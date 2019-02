Se nel calcio i fuorigioco valessero come i gol, il Torino in questa stagione sarebbe in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. La formazione granata, infatti, è la terza squadra del campionato italiano per numero di offside fischiati: ben 61.



Meglio ancora (o in questo caso peggio) della squadra di Walter Mazzarri ha fatto l'Empoli che, in queste ventisei giornate di campionato, ha collezionato ben 62 fuorigioco. In testa a questa speciale classifica c'è invece la Lazio, a quota 67 offside nonostante, così come l'Udinese, abbia disputata una partita in meno rispetto alle altre squadre del campionato.