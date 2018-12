Dopo la delusione per la sconfitta nel derby con la Juventus, brutta disavventura per Tomas Rincon: domenica pomeriggio è stata svaligiata la sua casa a Torino. Il centrocampista granata, scrive La Stampa, era lontano dalla sua abitazione in via Della Rocca (pieno centro città) quando i ladri si sono intrufolati: il bottino dei delinquenti orologi, gioielli e premi per 10mila euro. A scoprire il tutto lo stesso giocatore venezuelano al rientro a casa intorno alle nove di sera: avvisata la polizia, gli investigatori sono al lavoro per risalire ai responsabili.