Contro l'Inter, per la prima volta in questa stagione, il Torino si è schierato dal primo minuto con il 3-5-2 anziché con il consueto 4-3-1-2. Una svolta tattica che potrebbe essere riproposta anche nelle prossime partite, come ha spiegato anche Francesco Conti (il vice di Marco Giampaolo) nel post partita di Inter-Torino 4-2.



"Non rinneghiamo il nostro lavoro anche se la difesa a tre può essere un’opzione, perché la squadra ha dimostrato di gestire bene il 3-5-2" ha dichiarato Conti. Il Torino ha bisogno di certezze e per questo potrebbe tornare al modulo che ha caratterizzato le scorse stagioni.