Il Torino riprende oggi gli allenamenti per preparare le prossime sfide di campionato, dopo che Ivan Juric ha concesso alcuni giorni di vacanza ai suoi giocatori per le feste natalizie. Prima di ricominciare il lavoro al Filadelfia per tutti i calciatori granata è però previsto un giro di tamponi.



Al momento in casa Torino c'è un positivo al Covid ed è Simone Verdi, che si trova però in isolamento a Bologna e nelle ultime settimane non ha avuto contatti con i compagni in quanto alle prese anche con un infortunio muscolare.