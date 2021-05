Wilfried Singo è uno dei calciatori che più si è messo in luce in questa stagione sottotono del Torino. Sul giovane terzino hanno posato i propri occhi diverse società, tra cui il Milan, ma Urbano Cairo potrebbe resistere alla tentazioni di venderlo, anche di fronte a offerte vantaggiose.



Singo è infatti uno dei giocatori che Ivan Juric vorrebbe nel suo Torino, per questo motivo il giovane calciatore ivoriano dovrebbe essere confermato anche per la prossima stagione.