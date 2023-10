"Se ci manca Miranchuk sulla trequarti? Sì". Parole queste pronunciate da Ivan Juric durante la conferenza stampa di presentazione della partita del suo Torino contro il Lecce. Il tecnico granata non ha nascosto l'ammirazione per il trequartista russo che, lo scorso anno, è stato uno dei titolatissimi della formazione granata. In estate, però, non è stato riscattato ed è tornato all'Atalanta.



Nel mercato di gennaio il Torino potrebbe però fare un nuovo tentativo per prenderlo, anche perché Miranchuk non sta trovando molto spazio a Bergamo.