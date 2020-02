E' la seconda volta che succede in pochi giorni: Armando Izzo ha disattivato i commenti dal proprio profilo Instagram. E stavolta ha anche cancellato i suoi ultimi post, tra cui una foto in cui indossa la maglia granata stringendola all'altezza del petto.



Il motivo che ha spinto il difensore del Torino a togliere i commenti dal proprio profilo sociale è da ricercare nelle critiche e gli insulti ricevuti da parte dei tifosi, dopo la sua ennesima prestazione negativa in questo campionato: contro la Sampdoria è stato autore del fallo da rigore su Quagliarella che gli è costato anche l'espulsione.



Già negli scorsi giorni Izzo aveva tolto la possibilità di commentare i suoi post, salvo poi ripensarci nei giorni successivi. Chissà ora per quanto il suo profilo resterà chiuso.