Andrea Belotti rinnoverà o non rinnoverà? E' il quesito che si stanno ponendo i tifosi granata, sempre più preoccupati per il prossimo futuro. Come è noto, il contratto del Gallo con il Torino scadrà nel 2022: se non arriverà entro l'estate la firma sul nuovo contratto, il centravanti in estate sarà messo inevitabilmente sul mercato. Non è un mistero che i tifosi del Torino siano molto legati al proprio capitano e la preoccupazione di poterlo perdere (considerando anche il ridimensionamento avuto dalla squadra negli ultimi anni) è grande.