Negli ultimi giorni non si è allenato con i propri compagni di squadra e ha saltato anche la partita contro il Venezia: ora Ola Aina è però pronto a tornare a completa disposizione del Torino.



Al terzino nigeriano erano stati concessi alcuni giorni di permesso per alcuni gravi problemi famigliari, oggi è però atteso nuovamente al Filadelfia dove riprenderà ad allenarsi agli ordini di Ivan Juric e sarà quindi a completa disposizione per il derby di sabato contro la Juventus.