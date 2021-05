Nonostante la vittoria contro la Cremonese, arrivata con un gol di Jacopo Segre, la Spal non è riuscita a qualificarsi per i playoff e le speranze di promozione in serie A sono svanite. Questo significa che proprio Segre in estate tornerà al Torino.



Lo scorso gennaio il centrocampista si era trasferito in prestito alla formazione di Ferrara, in caso di promozione in serie A si sarebbe automaticamente attivata la clausola dell'obbligo di riscatto: ora che è certo che la Spal anche nella prossima stagione giocherà in serie B, è certo anche il ritorno di Segre.