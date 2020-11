Solo una da titolare per Lucas Torreira all'Atletico Madrid. Il centrocampista, che è in Spagna in prestito dall'Arsenal, vuole e cerca più spazio e per questo torna a pensare al Torino. I granata lo vogliono e sono pronti a muovere le proprie pedine per provare a regalare il regista uruguaiano a Giampaolo: prima il contatto col giocatore per ottenere il suo sì, poi la quadratura del cerchio con Arsenal e Atletico. Diego Simeone non dovrebbe fare resistenza circa un suo addio.