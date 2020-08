Dopo l'arrivo di Karol Linetty, Marco Giampaolo sta ora aspettando che dal mercato arrivi il regista per il suo centrocampo. Il Torino ha già trovato l'accordo con Lucas Biglia ma non ha ancora chiuso l'affare perché sta valutando anche le altre alternative.



Il vero sogno per il centrocampo è Lucas Torreira, centrocampista dell'Arsenal che Giampaolo conosce bene avendolo già allenato ai tempi della Sampdoria. Portare l'uruguaiano sotto la Mole non sarà però semplice a causa degli alti costi dell'operazione.