Quella di domenica contro la Roma sarà una partita molto importante per Salvatore Sirigu: il portiere raggiungerà infatti le 100 presenze ufficiali con la maglia del Torino. Questa è la terza stagione in cui l'estremo difensore sardo veste la casacca granata ma potrebbe essere anche l'ultima.



Senza qualificazione all'Europa League, infatti, Sirigu a fine stagione potrebbe decidere di cambiare squadra. L'andamento della squadra nei prossimi mesi sarà quindi decisivo per il suo futuro.