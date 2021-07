Riccardo Orsolini nella prossima stagione non vestirà la maglia del Torino. La trattativa con il Bologna per portare in granata l'attaccante esterno è definitivamente tramontata, questo per via delle richieste economiche del club felsineo che sono state ritenute troppo alte dal presidente granata Urbano Cairo.



Il Torino è alla ricerca di altri trequartisti, Junior Messias resta l'obiettivo principale, ma il dt Davide Vagnati si sta ora guardando intorno alla ricerca di altre alternative.