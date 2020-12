Per la partita di domenica contro il Parma, Marco Giampaolo potrebbe essere costretto a dover rinunciare a tre suoi giocatori: Cristian Ansaldi, Federico Bonazzoli e Vincenzo Millico sono reduci da alcuni infortuni muscolari e per questo motivo non sono ancora al meglio.



I tre giocatori rischiano di dover saltare la trasferta al Tardini: Giampaolo proverà comunque a recuperarli per avere il gruppo al completo in una partita molto delicata. Il Torino, al momento ultimo in classifica, non potrà permettersi passi falsi in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.